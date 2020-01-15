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15 січня • оновлено в 20:00
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Стала відома реакція футболіста "Динамо", який попався на допінгу

1.9т
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Нападник "Динамо" Артем Бесєдін відмовився визнавати свою провину у вживанні заборонених препаратів, повідомляє Sport.ua.

Видання не виключає, що 23-річний футболіст попросив розкрити пробу Б.

Артем Бесєдін

Артем Бесєдін

ФК Динамо

Новини
Без Бесєдіна: "Динамо" ухвалило важливе рішення

Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні 2019 року стало відомо, що Артем Бесєдін відсторонений від футболу на 30 днів після того, як провалив тест на допінг.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) повинен прийняти рішення по українському футболісту в найближчі дні. Бесєдіну може загрожувати до чотирьох років дискваліфікації.

"Біло-сині" вже визначилися з нападаючим, який замінить Артема Бесєдіна в другій половині сезону.

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Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
допінговий скандал
Особа
Артем Бесєдін
Тег
ФК Динамо Київ
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
На допинге только русские. Не?
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