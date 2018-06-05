Стало відомо, скільки українців поїде на ЧС-2018 в Росії

Близько п'яти тисяч українських фанатів відправиться на чемпіонат світу в Росію, який пройде з 14 червня по 15 липня в 11 містах РФ.

Таку цифру озвучила віце-спікер України Ірина Геращенко.

Вона закликає кожного українця, хто купив квиток на ЧС, задуматися про доцільність поїздки в країну-агресор.

"Дозвольте звернутися до всіх українців - тим 5 000 українців, про яких кажуть, що вони нібито купили квитки на чемпіонат світу з футболу. Шановні українці, 10 раз подумайте над тим, чи варто їхати в країну-агресор, де вас можуть схопити, затримати - і потім українська влада буде часто безсила навіть надіслати до вас консулів. Не варто ні гривнею, ні рублем підтримувати будь-що, що відбувається в Росії", - цитує Геращенко Українська Правда.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Павло Клімкін раніше закликав українців оцінити всі ризики від поїздки на мундіаль в Росію.