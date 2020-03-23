Стала відома доля Шевченка у збірній України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко може продовжити контракт з Українською асоціацією футболу (УАФ) на два роки.

Про переговори з наставником "синьо-жовтих" розповів глава УАФ Андрій Павелко в інтерв'ю програмі "Великий футбол".

Андрій Шевченко та Андрій Павелко ua-football.com

"Думаю, нашим уболівальникам, гравцям збірної сьогодні неможливо уявити збірну без Шевченка. Про офіційне підписання, думаю, дізнаєтеся окремо. Все рухається в позитивному напрямку. Упевнений, наша збірна буде готуватися до Євро-2021 у повній бойовій готовності. На чолі з Шевченком" , – повідомив Павелко.

Чинний контракт Андрія Шевченка з національною федерацією розрахований до літа 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко висловився про ситуацію з коронавірусом в Італії.

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