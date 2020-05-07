Стаховський висловився про Тимощука, "який перекреслив усе переїздом до Росії"

Перша ракетка України Сергій Стаховський вважає, що Анатолію Тимощуку кар'єру в збірній перекреслила поїздка в Росію.

Тимощук із георгіївською стрічкою (2017 рік) ФК Зеніт

"Тимощук – легенда українського футболу. Він перекреслив усе це цим переходом, зробив свій вибір. В Україні його не сприймають позитивно, це ті наслідки, які він несе за свій вибір. Йому з цим треба буде жити. Очолити збірну – без шансів, працювати в Україні з цим – дуже важко", – наводить слова Стаховського Tribuna.com.

Тенісист упевнений, що однією з причин такого вчинку стали гроші.

"Коли дізнався, що він їде туди, одразу запитав: "А нафіга?" Він сказав, що пропозицій немає. В інші клуби не запрошували. Треба розуміти, що у нього є певні особисті проблеми. Якщо він був би в нормальних стосунках з родиною, то йому це було б не потрібно. Щоб ми розуміли, в Німеччині закон трошки інший. Я не впевнений, що у нього залишилося багато грошей, щоб він міг спокійно сидіти і говорити, що все гаразд", – сказав Стаховський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Стаховський не зміг стримати емоцій від вчинку українських боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика, які знялися в російському фільмі про церкви. Сергій побажав Усику "аперкот у голову".