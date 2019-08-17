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Стадіон влаштував овації екіпажу, який посадив літак на кукурудзяне поле в Підмосков'ї

1.9т Читати матеріал російською

Командир Airbus-321 "Уральських авіаліній" Дамір Юсупов, другий пілот Георгій Мурзін, а також бортпровідники відкрили матч чемпіонату Росії з футболу між "Уралом" і "Крилья Совєтов".

Стадіон в Єкатеринбурзі стоячи вітав екіпаж, який зміг посадити літак з двигунами яки вiдмовили на кукурудзяне поле в Жуковському (Підмосков'я).

Перед початком гри пілоти і бортпровідники отримали подарунки та сфотографувалися з командами.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, пасажирський літак А-321 рейсом Москва – Сімферополь здійснив жорстку аварійну посадку 15 серпня.

На борту знаходилися 226 пасажирів і 7 членів екіпажу. Через 15 хвилин після вильоту повітряне судно було змушене приземлитися серед поля.

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Тема
Аварійна посадка літака під Москвою
Місце
Росія Єкатеринбург
Тег
Новини Росії
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
На месте пилота я бы попытался срочно на этой волне пристроиться за границей пилотом,там тотон будет получать соответственно свой высоко квалификации,далеко не каждый пилот может сесть на поле
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
Артеллерист Моня, у каклов единственное желание - свалить со своей безперспективной окраины. Заметь, из России так массово не уезжают.
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