Стадіон в Литві фантастично виконав гімн України перед матчем відбору Євро-2020

Українські вболівальники, які зібралися на стадіоні в Вільнюсі на матч кваліфікації чемпіонату Європи з футболу-2020 між Литвою і Україною фантастично виконали наш гімн.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам насолодитися цією неймовірною "синьо-жовтою" атмосферою.

Нагадаємо, що збірна України набрала 10 очок в перших чотирьох турах. У спарених матчах 7/10 червня зі рахунком 5:0 була розгромлена Сербія, а потім мінімально (1:0) обіграний Люксембург.

22 березня українці сенсаційно зіграли внічию (0:0) в матчі проти Португалії, а 25 березня на останніх секундах вирвали перемогу над непоступливим Люксембургом (2:1).

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