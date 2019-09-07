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8 вересня • оновлено в 11:04
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Стадіон в Литві фантастично виконав гімн України перед матчем відбору Євро-2020

23.2т Читати матеріал російською

Українські вболівальники, які зібралися на стадіоні в Вільнюсі на матч кваліфікації чемпіонату Європи з футболу-2020 між Литвою і Україною фантастично виконали наш гімн.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам насолодитися цією неймовірною "синьо-жовтою" атмосферою.

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Нагадаємо, що збірна України набрала 10 очок в перших чотирьох турах. У спарених матчах 7/10 червня зі рахунком 5:0 була розгромлена Сербія, а потім мінімально (1:0) обіграний Люксембург.

22 березня українці сенсаційно зіграли внічию (0:0) в матчі проти Португалії, а 25 березня на останніх секундах вирвали перемогу над непоступливим Люксембургом (2:1).

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Московец Леонид
Московец Леонид
Путин все сделал,что бы Украина стала НЕЗАВИСИМОЙ, по сути.. А захват Крыма и война на Донбассе сплотила наш НАРод в НАЦИЮ..!! Слава Украине..!!Он и тогда и сейчас так и не понял УКРАИНА-НЕ россия..!!
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Ну, каждому свое, я например не люблю слушать музыкальную композицию о том, как медленно умирает маленькая собачка...
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Satkin Andrey, это потому что животные живут инстинктами. Вот ты живёшь тупостью и трусостью.
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Махов Макс
Махов Макс
Пу-тин Х*й-ло! Ла-ла-ла-лааа! Да же хор Александрова разучивал песню. За что путен их тавр. Бгггггаааа
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