Стадіон у Бельгії фантастично виконав гімн України на матчі "Динамо"

Українські вболівальники, які приїхали в Брюгге підтримати київське "Динамо", на останніх хвилинах матчу з місцевим клубом ефектно виконали гімн України.
Незважаючи на негативний результат, наші співвітчизники не залишили трибуни, а влаштували справжній концерт, акомпануючи собі на трубі.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на цей перфоманс.
Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Брюгге" - "Динамо" завершився з рахунком 1:0 на користь господарів. Гра у відповідь пройде через тиждень (13 вересня) в Києві.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Динамо – Брюгге" на сайті "OBOZREVATEL".