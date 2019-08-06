Стадіон у Бельгії фантастично виконав гімн України на матчі "Динамо"

Українські вболівальники, які приїхали в Брюгге підтримати київське "Динамо", на останніх хвилинах матчу з місцевим клубом ефектно виконали гімн України.

Незважаючи на негативний результат, наші співвітчизники не залишили трибуни, а влаштували справжній концерт, акомпануючи собі на трубі.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на цей перфоманс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Брюгге" - "Динамо" завершився з рахунком 1:0 на користь господарів. Гра у відповідь пройде через тиждень (13 вересня) в Києві.

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