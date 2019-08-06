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Стадіон у Бельгії фантастично виконав гімн України на матчі "Динамо"

1.5т Читати матеріал російською

Українські вболівальники, які приїхали в Брюгге підтримати київське "Динамо", на останніх хвилинах матчу з місцевим клубом ефектно виконали гімн України.

Незважаючи на негативний результат, наші співвітчизники не залишили трибуни, а влаштували справжній концерт, акомпануючи собі на трубі.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на цей перфоманс.

Новини
Брюгге - Динамо: відео голу

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Брюгге" - "Динамо" завершився з рахунком 1:0 на користь господарів. Гра у відповідь пройде через тиждень (13 вересня) в Києві.

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Тема
Динамо – Брюгге
Місце
Бельгія Брюгге
Теги
ФК Брюгге ФК Динамо Київ
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Ш. Олег
Ш. Олег
Ну, не знаю. Мне всегда казалось, что в спортивных состязаниях главное - результат, а не красота формы, в которую облачены спортсмены, или художественность хорового исполнения гимна болельщиками.
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