Стадіон у Харкові фантастично виконав гімн України перед матчем відбору Євро-2020

Всі глядачі, які зібралися на стадіоні "Металіст" в Харкові фантастично виконали гімн України перед матчем відбору на чемпіонат Європи-2020 проти Литви.

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Україна – Литва.

Разом з фронтменом групи DZIDZIO Михайлом Хомою вболівальники продемонстрували абсолютну єдність на трибунах арени. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL 7 вересня зустріч у Вільнюсі між цими ж збірними завершилася в нашу користь (3:0) на нашу користь.

Перед самою грою головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко прийняв рішення додатково викликати в команди трьох гравців.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!