Стадіон у Харкові фантастично виконав гімн України перед матчем відбору Євро-2020

Всі глядачі, які зібралися на стадіоні "Металіст" в Харкові фантастично виконали гімн України перед матчем відбору на чемпіонат Європи-2020 проти Литви.
OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Україна – Литва.
Разом з фронтменом групи DZIDZIO Михайлом Хомою вболівальники продемонстрували абсолютну єдність на трибунах арени. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.
Як повідомляв OBOZREVATEL 7 вересня зустріч у Вільнюсі між цими ж збірними завершилася в нашу користь (3:0) на нашу користь.
Перед самою грою головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко прийняв рішення додатково викликати в команди трьох гравців.
Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!
Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".