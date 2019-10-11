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11 жовтня • оновлено в 23:43
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Стадіон у Харкові фантастично виконав гімн України перед матчем відбору Євро-2020

6.3т Читати матеріал російською

Всі глядачі, які зібралися на стадіоні "Металіст" в Харкові фантастично виконали гімн України перед матчем відбору на чемпіонат Європи-2020 проти Литви.

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Україна – Литва.

Разом з фронтменом групи DZIDZIO Михайлом Хомою вболівальники продемонстрували абсолютну єдність на трибунах арени. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Як повідомляв OBOZREVATEL 7 вересня зустріч у Вільнюсі між цими ж збірними завершилася в нашу користь (3:0) на нашу користь.

Перед самою грою головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко прийняв рішення додатково викликати в команди трьох гравців.

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Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Євро-2020 Україна – Литва
Місце
Україна Харків
Тег
Збірна України з футболу
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