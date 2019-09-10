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10 вересня • оновлено в 22:50
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Стадіон у Дніпрі фантастично виконав гімн України

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Українські вболівальники ефектно підтримали нашу національну футбольну збірну на "Дніпро-Арені" в товариському матчі з Нігерією.

Фанати, які заповнили трибуни стадіону в Дніпрі, разом з солісткою фантастично виконали акапельно гімн України.

За словами коментатора Андрія Столярчука у нього пробігли мурашки по шкірі. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим відчути цю неймовірну атмосферу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, подібний перфоманс українські вболівальники організували і на матчі 5-го туру кваліфікації Євро-2020 з Литвою. Матч у Вільнюсі завершився з рахунком 3:0 на нашу користь.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
збірна України з футболу збірна Нігерії з футболу Дніпро-Арена
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коршун федот
коршун федот
Быд.ломасса мокшинская-без флага,без гимна, без истории."Армия без погон. - Убитые без имён. - Спортсмены без знамён".
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Александрович Валера
Александрович Валера
Выйграть помогло ?
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Махов Макс
Махов Макс
Александрович Валера, а к*цапав оно ебёт? Бгггггаааа
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Шо ещё невмерла усраи-на ,а жаль.
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Махов Макс
Махов Макс
Драго Кувалда, кто же вам к*цапням такие погремухи клеит? Не Вовка Х*йлопутин? Бгггггаааа
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