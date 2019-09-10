Стадіон у Дніпрі фантастично виконав гімн України

Українські вболівальники ефектно підтримали нашу національну футбольну збірну на "Дніпро-Арені" в товариському матчі з Нігерією.

Фанати, які заповнили трибуни стадіону в Дніпрі, разом з солісткою фантастично виконали акапельно гімн України.

За словами коментатора Андрія Столярчука у нього пробігли мурашки по шкірі. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим відчути цю неймовірну атмосферу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, подібний перфоманс українські вболівальники організували і на матчі 5-го туру кваліфікації Євро-2020 з Литвою. Матч у Вільнюсі завершився з рахунком 3:0 на нашу користь.

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