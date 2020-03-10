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10 березня • оновлено в 13:56
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Стадіон Євро-2020, де повинна зіграти Україна, закрили через коронавірус

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Федерація футболу Румунії (ФФР) прийняла рішення проводити матчі національного чемпіонату та інші заходи без глядачів через коронавірус.

Як повідомляє офіційний сайт ФФР, в організації збираються закрити трибуни на поєдинках, відвідуваність яких буде перевищувати 1000 осіб. Крім того, продаж квитків на домашній матч збірної Румунії проти Данії до 21 року був припинений.

Національний стадіон у Бухаресті, на якому пройдуть матчі Євро-2020

Національний стадіон у Бухаресті, на якому пройдуть матчі Євро-2020

Вікіпедія

Нагадаємо, що в рамках Євро-2020 Україна повинна провести два матчі в Бухаресті – 18 червня проти переможця шляху плей-офф D і 22 червня проти Австрії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час чемпіонату Європи наша національна команда базуватиметься в столиці Румунії.

Італія, де всі спортивні змагання були припинені до 3 квітня, збирається звернутися до УЄФА з проханням перенести старт Євро-2020.

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Теми
Євро-2020 Коронавірус
Місце
Румунія
Тег
Збірна України з футболу
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