Стадіон Євро-2020, де повинна зіграти Україна, закрили через коронавірус

Федерація футболу Румунії (ФФР) прийняла рішення проводити матчі національного чемпіонату та інші заходи без глядачів через коронавірус.

Як повідомляє офіційний сайт ФФР, в організації збираються закрити трибуни на поєдинках, відвідуваність яких буде перевищувати 1000 осіб. Крім того, продаж квитків на домашній матч збірної Румунії проти Данії до 21 року був припинений.

Національний стадіон у Бухаресті, на якому пройдуть матчі Євро-2020 Вікіпедія

Нагадаємо, що в рамках Євро-2020 Україна повинна провести два матчі в Бухаресті – 18 червня проти переможця шляху плей-офф D і 22 червня проти Австрії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час чемпіонату Європи наша національна команда базуватиметься в столиці Румунії.

Італія, де всі спортивні змагання були припинені до 3 квітня, збирається звернутися до УЄФА з проханням перенести старт Євро-2020.

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