Стадіон ЧС-2018 тоне в болоті: росіяни знайшли винних

Стадіон у Калінінграді, який приймав матчі чемпіонату світу з футболу 2018 року, поступово йде під землю. Точніше, під поверхню болота.

Стадіон у Калінінграді поступово йде під землю "Спорт-Експрес"

Про серйозні проблеми, які виникли у стадіону, повідомляє "Спорт-Експрес".

"Спортивна споруда зведена на острові Жовтневий. Раніше він називався Ломзе (слово прусського походження, означає "болото"), і німці через пучиністий грунт нічого на ньому не будували – тільки розбивали сади. Технології зробили крок вперед, і забудова стала можливою. Однак все одно виникають складнощі", – пише газета.

Стрьомні горби і ями біля стадіону в Калінінграді. Кажуть, тут грунт пучиністий. Чи не втече стадіон-то? 😬 pic.twitter.com/zBWmebzo3T - Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 8 вересня 2019 р

Про просадки грунту на острові, де розташована арена, говорили і до старту чемпіонату світу, й одразу після нього. Плитка на площі біля стадіону в багатьох місцях провалилася або, навпаки, піднялася. Утворилися тріщини. Чиновники і підрядники обіцяли все виправити, однак жителі Калінінграду і громадські діячі вірять своїм очам – нові тріщини і провали з'являються регулярно.

"Спорт-Експрес"

"Спорт-Експрес"

"Спорт-Експрес"

"Місцеві жартують, що ці горби – "нори бобрів". Бобри для Калінінграда стали мемом після того, як було ухвалено рішення про відстріл цих тварин в області. Мовляв, багато проблем через них. Тобто якщо щось в Калінінграді йде не так, можна все звалити на бобрів", – відзначає газета.

"Спорт-Експрес"

"Спорт-Експрес"

"Спорт-Експрес"

"Спорт-Експрес"

"Спорт-Експрес"

"Спорт-Експрес"

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський стадіон "Волгоград Арена", побудований спеціально до ЧС-2018, не пережив сильну зливу.

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