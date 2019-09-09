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10 вересня • оновлено в 06:32
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Стадіон ЧС-2018 тоне в болоті: росіяни знайшли винних

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Стадіон у Калінінграді, який приймав матчі чемпіонату світу з футболу 2018 року, поступово йде під землю. Точніше, під поверхню болота.

Стадіон у Калінінграді поступово йде під землю

Стадіон у Калінінграді поступово йде під землю

"Спорт-Експрес"

Про серйозні проблеми, які виникли у стадіону, повідомляє "Спорт-Експрес".

"Спортивна споруда зведена на острові Жовтневий. Раніше він називався Ломзе (слово прусського походження, означає "болото"), і німці через пучиністий грунт нічого на ньому не будували – тільки розбивали сади. Технології зробили крок вперед, і забудова стала можливою. Однак все одно виникають складнощі", – пише газета.

Про просадки грунту на острові, де розташована арена, говорили і до старту чемпіонату світу, й одразу після нього. Плитка на площі біля стадіону в багатьох місцях провалилася або, навпаки, піднялася. Утворилися тріщини. Чиновники і підрядники обіцяли все виправити, однак жителі Калінінграду і громадські діячі вірять своїм очам – нові тріщини і провали з'являються регулярно.

Стадіон ЧС-2018 тоне в болоті: росіяни знайшли винних

"Спорт-Експрес"

Стадіон ЧС-2018 тоне в болоті: росіяни знайшли винних

"Спорт-Експрес"

Стадіон ЧС-2018 тоне в болоті: росіяни знайшли винних

"Спорт-Експрес"

"Місцеві жартують, що ці горби – "нори бобрів". Бобри для Калінінграда стали мемом після того, як було ухвалено рішення про відстріл цих тварин в області. Мовляв, багато проблем через них. Тобто якщо щось в Калінінграді йде не так, можна все звалити на бобрів", – відзначає газета.

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Стадіон ЧС-2018 тоне в болоті: росіяни знайшли винних

"Спорт-Експрес"

Стадіон ЧС-2018 тоне в болоті: росіяни знайшли винних

"Спорт-Експрес"

Стадіон ЧС-2018 тоне в болоті: росіяни знайшли винних

"Спорт-Експрес"

Стадіон ЧС-2018 тоне в болоті: росіяни знайшли винних

"Спорт-Експрес"

Стадіон ЧС-2018 тоне в болоті: росіяни знайшли винних

"Спорт-Експрес"

Стадіон ЧС-2018 тоне в болоті: росіяни знайшли винних

"Спорт-Експрес"

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський стадіон "Волгоград Арена", побудований спеціально до ЧС-2018, не пережив сильну зливу.

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Тема
Чемпіонат світу 2018
Місце
Росія Калінінград
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Николаев Олег
Николаев Олег
Да стадиона уже нет, он в болоте, сегодня играли жабы, плавая за мячом. Блин, плитка вздулась и три столба вылезло на 10 см - ура, Рашка фсьо!. Гляньте, сколько лайков хихлята поставили, радуются. У меня во дворе у гаража соседского стеночка ржавая. Вам бы опубликовать фото, вы бы рады были. Для вас строительство стадиона - это фантастика. Вы такое могли делать при прошлой цивилизации, при Кровавой Панде. А сегодня мосты со стеклом. Ноль станций метро в Киеве за 5,5 лет. В Москве за это время почти 70 станций метро и МЦК.
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Для свинокакелов постройка обычного стадиона - как постройка нового города!)))))
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Santi Amonito
Santi Amonito
А чему удивляться: на педерасее всё через жопу - Азия - мать их.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Santi Amonito, в Днепропетровск прокатись. Там есть река, около неё набережная им.Ленина (переименована временно). На ней здание, называется гостиница Парус. Точнее должна была быть гостиница. Мало того, что её украинцы строили. Они её уже 40 лет разобрать не могут. Нет технологий, потеряли. Ну а про мосты в Запорожье или Киева вообще. Подольский называется, да?
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