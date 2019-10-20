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20 жовтня • оновлено в 19:58
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"Хачеріді?" Срна розповів про великий трансфер "Шахтаря"

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Хорватський тренер донецького "Шахтаря" Даріо Срна анонсував серйозне придбання клубу, не уточнивши при цьому, про кого конкретно йдеться.

"Після матчу із загребським "Динамо" у нас буде новина. Ми провели дуже великий і хороший трансфер. Упевнений, він підсилить нашу команду і любов між нами і вами. Тому чекайте хорошого трансферу", - сказав Срна в інтерв'ю клубній пресслужбі.

У коментарях вболівальники почали щосили гадати, кого підпишуть гірники. Деякі фанати припустили, що це може стати Хачеріді. Інші відзначали, що трансферне вікно вже закрито, і це може бути не футболіст, а якийсь новий співробітник клубу, рівня дієтолога.

"Хачеріді?" Срна розповів про великий трансфер "Шахтаря"

(C) tribuna.com

"Хачеріді?" Срна розповів про великий трансфер "Шахтаря"

(C) tribuna.com

"Хачеріді?" Срна розповів про великий трансфер "Шахтаря"

(C) tribuna.com

"Хачеріді?" Срна розповів про великий трансфер "Шахтаря"

(C) tribuna.com

"Хачеріді?" Срна розповів про великий трансфер "Шахтаря"

(C) tribuna.com

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Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" в 2013 році зробив офіційну пропозицію "Динамо" про покупку захисника Євгена Хачеріді за суму більш ніж 20 млн євро.

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Тема
Трансфери
Особа
Даріо Срна
Тег
ФК Шахтар
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