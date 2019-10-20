"Хачеріді?" Срна розповів про великий трансфер "Шахтаря"

Хорватський тренер донецького "Шахтаря" Даріо Срна анонсував серйозне придбання клубу, не уточнивши при цьому, про кого конкретно йдеться.

"Після матчу із загребським "Динамо" у нас буде новина. Ми провели дуже великий і хороший трансфер. Упевнений, він підсилить нашу команду і любов між нами і вами. Тому чекайте хорошого трансферу", - сказав Срна в інтерв'ю клубній пресслужбі.

У коментарях вболівальники почали щосили гадати, кого підпишуть гірники. Деякі фанати припустили, що це може стати Хачеріді. Інші відзначали, що трансферне вікно вже закрито, і це може бути не футболіст, а якийсь новий співробітник клубу, рівня дієтолога.

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

(C) tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" в 2013 році зробив офіційну пропозицію "Динамо" про покупку захисника Євгена Хачеріді за суму більш ніж 20 млн євро.

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