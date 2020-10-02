Срна про жеребкування ЛЧ для "Шахтаря": очікували трохи інших суперників

Футболісти і тренери донецького "Шахтаря" були неприємно здивовані результатами жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, де гірники зіграють із "Реалом", "Інтером" і "Боруссією" з Менхенгладбаха.

Про це в інтерв'ю каналу "Футбол 1" заявив легендарний капітан "помаранчево-чорних" Дарійо Срна. Водночас він зазначив, що команда боротиметься за очки в кожному матчі.

"Ми очікували трохи інших суперників. Але вийшло так. Сильна група. І все, рухатимемося далі, грати в футбол проти всіх. Такої жорсткої групи у нас ніколи не було. Одна з найважчих, які нам потрапляли. Але нічого, все попереду. Шість ігор у нас є, битимемося за свої очки. Легко очки у нас ніхто не забере. Це все хороші команди, але ми маємо робити робити все, щоб пройти до плей-оф", – сказав директор із футболу "Шахтаря".

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, як донецький "Шахтар" і київське "Динамо" ділитимуть НСК "Олімпійський" через переїзд на нього "гірників".