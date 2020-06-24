Срна призначений на високу посаду в "Шахтарі"

Колишній футболіст збірної Хорватії Даріо Срна призначений на посаду директора з футболу в донецькому "Шахтарі".

Серед завдань Даріо на новій посаді – розвиток молодих футболістів, адаптація іноземних гравців, інтеграція вихованців Академії в першу команду, участь в обговоренні трансферів, відповідність філософії клубу і стилю гри "Шахтаря" від Академії до першої команди, повідомляється на офіційному сайті "гірників".

"Посада дуже серйозна. Найважливіше, що я буду на полі. Тому що я не людина офісу, а все життя був на футбольному полі. Люблю відчувати команду, відчувати тренера. За останній рік я багато чому навчився у містера Каштру і вдячний йому за можливість допомагати команді. А моя роль завжди одна – допомагати "Шахтарю", допомагати розвитку молодих футболістів і намагатися робити так, щоб команда грала в красивий атакуючий футбол", – прокоментував своє призначення хорват.

Нагадаємо, що Срна провів 15 сезонів у складі "Шахтаря", зігравши 536 матчів, встановивши при цьому рекорд клубу. Даріо забив 49 голів і завоював з командою 26 трофеїв: Кубок УЄФА, 10 чемпіонських, 7 Кубків і 8 суперкубків України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше асистент головного тренера "Шахтаря" Даріо Срна пройшов публічне тестування на коронавірус і закликав усіх українців строго дотримуватися карантину.