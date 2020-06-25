Справжня гармата: Малиновський забив гол і допоміг "Аталанті" перемогти в чемпіонаті Італії

Український півзахисник "Аталанти" Руслан Малиновський допоміг своїй команді здобути вольову перемогу в домашньому матчі 27-го туру італійської Серії А над "Лаціо".

Римляни швидко повели з рахунком 0:2 вже на 11-й хвилині, але незадовго до перерви господарям вдалося відіграти один гол. В середині другого тайму своє слово сказав Малиновський. На 66-й хвилині українець отримав м'яч біля штрафного майданчика суперника і другим дотиком наніс гарматний постріл по воротах "Лаціо", не залишивши шансів голкіперу. Вирішальний гол "Аталанта" забила за десять хвилин до кінця матчу, оформивши камбек з рахунком 3:2.

Цей результат дозволив команді Малиновського наблизитися до міланського "Інтеру", який йде на третьому місці, на відстань чотирьох очок. Поразка "Лаціо" зіграло на руку "Ювентусу", який зміцнив лідерство в Серії А, збільшивши свій відрив від римського клубу до чотирьох пунктів.

Відзначимо, що для нашого співвітчизника цей гол став п'ятим у нинішньому сезоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український півзахисник київського "Динамо", який зараз виступає за "Слован" з Лібереця, Ахмед Алібеков забив шикарний гол зі штрафного і вивів свою команду у фінал Кубка Чехії.