Справжні емоції Черчесова після поразки Росії 0:5 випадково потрапили на відео

Слова головного тренера збірної Росії Станіслава Черчесова після закінчення пресконференції після матчу з Сербією в Лізі націй випадково потрапили в ефір.

Як чутно у відеозаписі, Черчесов за кадром дивується питанням про свою відставку.

"А чому мене повинні у відставку відправити? Через те, що 20 осіб немає в команді? Я в цьому винен? Ну, не 20... А скільки, 14? 5:0? І що? 5:0 нам дасть більше", – сказав Черчесов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 6-го туру Ліги націй в Белграді Сербія – Росія завершилася з рахунком 5:0. Після цієї поразки російські футболісти вилетіли з другого кошика жеребкування чемпіонату світу-2022.

Пізніше вболівальники в мережі висміяли такий результат команди.