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Справа Мораеса: в скандалі зі збірною України виник новий поворот

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Футбольні асоціації Португалії та Люксембургу вирішили оскаржити рішення УЄФА у справі про законність виступу натуралізованого бразильця Жуніора Мораеса за збірну України.

Жуніор Мораес

Жуніор Мораес

ФФУ

Обидві федерації після отримання мотиваційних частин рішення УЄФА скористалися своїм правом і звернулися в апеляційний комітет організації, повідомляє телеканал "Футбол 1".

Дату розгляду справи визначать найближчим часом. Відзначається, що Українська асоціація футболу готова захищати свою правоту навіть у Лозанні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Скандал з Мораесом
Особа
Жуніор Мораес
Теги
УЄФАзбірна Португалії з футболузбірна України з футболу
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