Справа Мораеса: в скандалі зі збірною України виник новий поворот

Футбольні асоціації Португалії та Люксембургу вирішили оскаржити рішення УЄФА у справі про законність виступу натуралізованого бразильця Жуніора Мораеса за збірну України.

Жуніор Мораес ФФУ

Обидві федерації після отримання мотиваційних частин рішення УЄФА скористалися своїм правом і звернулися в апеляційний комітет організації, повідомляє телеканал "Футбол 1".

Дату розгляду справи визначать найближчим часом. Відзначається, що Українська асоціація футболу готова захищати свою правоту навіть у Лозанні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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