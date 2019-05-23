Справа Мораеса: в скандалі зі збірною України виник новий поворот

Футбольні асоціації Португалії та Люксембургу вирішили оскаржити рішення УЄФА у справі про законність виступу натуралізованого бразильця Жуніора Мораеса за збірну України.
Жуніор Мораес
ФФУ
Обидві федерації після отримання мотиваційних частин рішення УЄФА скористалися своїм правом і звернулися в апеляційний комітет організації, повідомляє телеканал "Футбол 1".
Дату розгляду справи визначать найближчим часом. Відзначається, що Українська асоціація футболу готова захищати свою правоту навіть у Лозанні.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Бразильський форвард "Шахтаря" Жуніор Мораес 18 березня отримав український паспорт і був запрошений до збірної України.
Вже через три дні гравець дебютував за "жовто-синіх" у грі відбору Євро-2020 із Португалією, а 25 березня вийшов у стартовому складі в матчі з Люксембургом.
Федерація футболу Люксембургу подала протест на результат зустрічі, яка завершилася драматичною перемогою українців – 1:2.
УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив про відкриття дисциплінарного провадження щодо України.
26 березня стало відомо, що наша команда може отримати технічні поразки 0:3 за перші матчі відбору.
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