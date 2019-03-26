Справа Мораеса: в ФІФА зробили заяву

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) дала коментар щодо чуток про технічні поразки збірної України в стартових матчах кваліфікації Євро-2020 через участь у поєдинках форварда Жуніора Мораеса.
Дисциплінарний комітет не проводив розслідування щодо нібито незаконного отримання бразильцем футбольного громадянства України.
"На момент відповіді на ваш запит ніхто з нами не контактував щодо теми, про яку йдеться вище в вашому листі", - відповіли в ФІФА на офіційне звернення Спорт-Експресу.
Жуніор Мораес
ФФУ
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що збірна України з футболу може отримати технічні поразки 0:3 за перші матчі відбору Євро-2020 через неправильну натуралізацію бразильського новачка нашої команди Жуніора Мораеса. Авторитетне португальське спортивне видання Mais Futebol пред'явило докази нібито порушення процедури.
У Федерації футболу України вже виступили з офіційною заявою, повідомивши, що отримання громадянства Мораесом відбулося без порушень.
У Федерації футболу Люксембургу заявили, що готують запит до ФІФА, щоб опротестувати результат поєдинку проти збірної України.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".