Справа Мораеса: в ФІФА зробили заяву

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) дала коментар щодо чуток про технічні поразки збірної України в стартових матчах кваліфікації Євро-2020 через участь у поєдинках форварда Жуніора Мораеса.

Дисциплінарний комітет не проводив розслідування щодо нібито незаконного отримання бразильцем футбольного громадянства України.

"На момент відповіді на ваш запит ніхто з нами не контактував щодо теми, про яку йдеться вище в вашому листі", - відповіли в ФІФА на офіційне звернення Спорт-Експресу.

Жуніор Мораес ФФУ

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що збірна України з футболу може отримати технічні поразки 0:3 за перші матчі відбору Євро-2020 через неправильну натуралізацію бразильського новачка нашої команди Жуніора Мораеса. Авторитетне португальське спортивне видання Mais Futebol пред'явило докази нібито порушення процедури.

У Федерації футболу України вже виступили з офіційною заявою, повідомивши, що отримання громадянства Мораесом відбулося без порушень.

У Федерації футболу Люксембургу заявили, що готують запит до ФІФА, щоб опротестувати результат поєдинку проти збірної України.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!