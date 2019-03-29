Справа Мораеса: Україні висунули нові звинувачення

Федерація футболу України (ФФУ) не консультувалася з Європейським футбольним союзом (УЄФА) щодо натуралізації бразильського нападника "Шахтаря" Жуніора Мораеса.

Таке твердження зробило одне з провідних португальських видань Record. ФФУ нібито навіть не зв'язувалася з УЄФА щодо питання отримання Мораесом українського громадянства і не отримувала підтвердження про можливість участі бразильця в матчах відбору до чемпіонату Європи 2020 року.

Новини Суперник України потрапив у пастку через справу Мораеса

Жуніор Мораес (праворуч) Record

Зазначимо, що ФФУ категорично відкидає будь-які звинувачення в порушенні процедури натуралізації футболіста "Шахтаря". "Хочу підкреслити, що під час розгляду питання про запрошення Жуніора Мораеса до збірної України були проведені консультації з фахівцями з УЄФА та ФІФА, які підтвердили правомірність запрошення Мораеса до складу", – заявив генсек ФФУ Юрій Запісоцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Бразильський форвард "Шахтаря" Жуніор Мораес 18 березня отримав український паспорт і був запрошений до збірної України.

Вже через три дні гравець дебютував за "жовто-синіх" у грі відбору Євро-2020 з Португалією, а 25 березня вийшов у стартовому складі в матчі з Люксембургом.

Федерація футболу Люксембургу подала протест на результат зустрічі, яка завершилася драматичною перемогою українців – 1:2.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив про відкриття дисциплінарного провадження щодо України.

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