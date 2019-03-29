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Справа Мораеса: Україні висунули нові звинувачення

6.1тЧитати матеріал російською

Федерація футболу України (ФФУ) не консультувалася з Європейським футбольним союзом (УЄФА) щодо натуралізації бразильського нападника "Шахтаря" Жуніора Мораеса.

Таке твердження зробило одне з провідних португальських видань Record. ФФУ нібито навіть не зв'язувалася з УЄФА щодо питання отримання Мораесом українського громадянства і не отримувала підтвердження про можливість участі бразильця в матчах відбору до чемпіонату Європи 2020 року.

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Жуніор Мораес (праворуч)

Жуніор Мораес (праворуч)

Record

Зазначимо, що ФФУ категорично відкидає будь-які звинувачення в порушенні процедури натуралізації футболіста "Шахтаря". "Хочу підкреслити, що під час розгляду питання про запрошення Жуніора Мораеса до збірної України були проведені консультації з фахівцями з УЄФА та ФІФА, які підтвердили правомірність запрошення Мораеса до складу", – заявив генсек ФФУ Юрій Запісоцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Скандал з МораесомЄвро-2020
Особа
Жуніор Мораес
Тег
збірна України з футболу
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Брынзыла Святослав
Брынзыла Святослав
У нас все через жопу. Скорее всего (ФФУ) накосячили. Мда.
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