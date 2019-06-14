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Справа Мораеса: Україна зіткнулася з новими проблемами

22.5тЧитати матеріал російською

Європейський футбольний союз (УЄФА) 18 червня розгляне апеляції Португалії та Люксембургу у справі форварда збірної України Жуніора Мораеса.

Суперники нашої команди оспорюють право футболіста "Шахтаря" брати участь у матчах відбору Євро-2020.

Про це Tribuna.com повідомив генеральний секретар Української асоціації футболу Юрій Запісоцький. При цьому раніше керівники Федерації футболу Люксембургу заявляли про готовність відстоювати свою правоту в Спортивному арбітражному суді в Лозанні.

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Справа Мораеса: Україна зіткнулася з новими проблемами

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Тема
Скандал з Мораесом
Особа
Жуніор Мораес
Тег
збірна України з футболу
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Украина сделала их на поле, решили по бумагам отыграться. Сильный ход♂
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