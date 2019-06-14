Справа Мораеса: Україна зіткнулася з новими проблемами

Європейський футбольний союз (УЄФА) 18 червня розгляне апеляції Португалії та Люксембургу у справі форварда збірної України Жуніора Мораеса.

Суперники нашої команди оспорюють право футболіста "Шахтаря" брати участь у матчах відбору Євро-2020.

Про це Tribuna.com повідомив генеральний секретар Української асоціації футболу Юрій Запісоцький. При цьому раніше керівники Федерації футболу Люксембургу заявляли про готовність відстоювати свою правоту в Спортивному арбітражному суді в Лозанні.

Новини Мораес прокоментував вердикт УЄФА щодо скандалу зі збірною України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Бразильський форвард "Шахтаря" Жуніор Мораес 18 березня отримав український паспорт і був запрошений до збірної України.

Вже за три дні гравець дебютував за "жовто-синіх" у грі відбору Євро-2020 з Португалією, а 25 березня вийшов у стартовому складі в матчі з Люксембургом.

Федерація футболу Люксембургу подала протест на результат зустрічі, яка завершилася драматичною перемогою українців – 1:2.

УЄФА на своєму офіційному сайті підтвердив законність виступів Мораеса за збірну України.

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