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15 квітня • оновлено в 22:08
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Спортивний журналіст, що вилiкувався, назвав парадокс коронавiрусу

5.3т
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Російський журналіст Георгій Кудінов, що проходив лікування від коронавiрусу в італійській клініці, розповів, як протікала його хвороба.

У журналіста відразу пропали температура і моторошний кашель. Лікарі сказали, що це якраз особливість коронавiрусу.

Клініка в Італії

Клініка в Італії

"У цієї хвороби є переломні дні, коли відбуваються якісь зрушення, причому справа може розгорнутися як в одну, так і в іншу сторону. У мене, на щастя, повернулося в правильну сторону. Але був і один парадокс. Коли вщух кашель, зробили повноцінний рентген, і там абсолютно очевидно проявилася двостороння пневмонія. у мене як у дилетанта в голові виник хаос: забійний кашель і температура пропали, а результати дослідження гірше тих, що були ще в приймальному покої", - цитує Кудінова "СЕ" .

Доктора пояснили, що спочатку на рентгені може виявлятися не все, а негативні внутрішні процеси проявляються на знімках іноді з затримкою.

"Начебто приймаєш таке пояснення, але все одно якось неспокійно. До речі, тільки через кілька днів перебування в інфекційній палаті до мене повернувся сон - до цього п'ять-шість ночей практично не спав, мучився. А потім все начебто пішло в потрібну сторону", - підсумував Кудінов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кудінов розповів, як проходив лікування від коронавiрусу в італійській клініці.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 3764.

    Вилікувалися: 143. Померли: 108.

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