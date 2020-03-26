Спортивний лікар назвав плачевні наслідки карантину для футболу

Футболісти після тривалої паузи через коронавiрус не зможуть повернутися у звичний режим, зберігши колишні кондиції, заявив колишній лікар "Спартака" і збірної Росії Юрій Васильков.

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Ескулап впевнений, що тренерському штабу будь-якого клубу доведеться починати роботу з нуля.

"Коли ми після паузи зберемо футболістів, це буде як байка Крилова "Лебідь, рак і щука", тому що зіграності, згуртованості в команді не буде. Ми побачимо абсолютний нуль. Потрібно буде витратити багато часу, щоб розставити футболістів по місцях і потренувати так, як видно головному спеціалісту", - передає NEWS.ru його слова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український лікар Євген Комаровський назвав причини, чому у професійних спортсменів ризик захворіти на коронавірус набагато вище.

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