Спорт поза політикою? У мережі нагадали Європі про зігуючих олімпійців

У мережі з'явилося відео, на якому члени національної команди Франції під час відкриття Олімпіади в Берліні в 1936 році обмінялися з фюрером Третього Рейху Адольфом Гітлером нацистськими вітаннями.

Ролик виклав у своєму Facebook фотоблогер Андрій Хартанович.

"Відкриття Олімпіади-1936 в Берліні. Французькі олімпійці нацистської зігою вітають Гітлера, хоча світ вже знав про концтабори і геноциді євреїв. Через 4 роки Франція буде окупована", - написав він.

Хартанович зазначив, що європейці так і не засвоїли уроків історії.

"Гарного вам футболу, європейці, що не пам'ятають уроків історії та бубонять, що спорт поза політикою", - додав він.

Відзначимо, в мережі також з'явилося відео, як в 1938 році британські футболісти зігували перед початком матчу в Берліні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Нідерландах вийшла поштова марка із зображенням футболіста, який ударом м'яча збиває літак в небі.