МоваЯзык
Реєстрація
ЕкономікаШоу
Чемпіонат світу 2018
ТаблицяКалендарНовини

Спорт поза політикою? У мережі нагадали Європі про зігуючих олімпійців

1.9тЧитати новину російською

У мережі з'явилося відео, на якому члени національної команди Франції під час відкриття Олімпіади в Берліні в 1936 році обмінялися з фюрером Третього Рейху Адольфом Гітлером нацистськими вітаннями.

Ролик виклав у своєму Facebook фотоблогер Андрій Хартанович.

"Відкриття Олімпіади-1936 в Берліні. Французькі олімпійці нацистської зігою вітають Гітлера, хоча світ вже знав про концтабори і геноциді євреїв. Через 4 роки Франція буде окупована", - написав він.

Новини
Путіна освистали в Москві на церемонії відкриття ЧС-2018

Хартанович зазначив, що європейці так і не засвоїли уроків історії.

"Гарного вам футболу, європейці, що не пам'ятають уроків історії та бубонять, що спорт поза політикою", - додав він.

Відзначимо, в мережі також з'явилося відео, як в 1938 році британські футболісти зігували перед початком матчу в Берліні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Нідерландах вийшла поштова марка із зображенням футболіста, який ударом м'яча збиває літак в небі.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат світу 2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
Чемпіонат світу 2018
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
4
Смішно
1
Цікаво
8
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Казначеєва Людмила
Казначеєва Людмила
"Война, убийства, невинные жертвы? Что вы?.... Мы в футбол играем!" Догадайтесь, кому нравится такой разворот этих злобных рож и кто поедет поддерживать зло?! Шануймось!
Ответить
1
0

Наші блоги