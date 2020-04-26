"Спонсор Чорнобильська АЕС": форму футбольного клубу з Прип'яті продають в США

Максим Богданов Футбол 23:30, 26.04.2020

На честь річниці трагедії на Чорнобильській АЕС, в США запустили в продаж футбольну форму ФК "Будівельник", який базувався в Прип'яті і до 1988 року виступав в аматорському чемпіонаті країни серед колективів фізичної культури (КФК).

ФК "Будівельник" в реальності
discover cernobyl

Сама команда припинила існування в 1988 році, але автори вирішили представити, як би виглядало екіпірування клубу, існуй він в наш час.

Автори на передній план помістили абревіатуру титульного спонсора - CNPP. Їм прогнозовано стало містоутворююче підприємство - Чорнобильська АЕС (Chornobyl Nuclear Power Plant).

На задній стороні форми вказано прізвище Легасова - члена урядової комісії з розслідування причин і по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

Купити мерч можна за 60 доларів на сайті icarusfc. В асортименті представлені різні розміри.

Футбольна форма клубу з Прип'яті

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