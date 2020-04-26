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27 квітня • оновлено в 00:00
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"Спонсор Чорнобильська АЕС": форму футбольного клубу з Прип'яті продають в США

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На честь річниці трагедії на Чорнобильській АЕС, в США запустили в продаж футбольну форму ФК "Будівельник", який базувався в Прип'яті і до 1988 року виступав в аматорському чемпіонаті країни серед колективів фізичної культури (КФК).

ФК "Будівельник" в реальності

ФК "Будівельник" в реальності

discover cernobyl

Сама команда припинила існування в 1988 році, але автори вирішили представити, як би виглядало екіпірування клубу, існуй він в наш час.

Автори на передній план помістили абревіатуру титульного спонсора - CNPP. Їм прогнозовано стало містоутворююче підприємство - Чорнобильська АЕС (Chornobyl Nuclear Power Plant).

На задній стороні форми вказано прізвище Легасова - члена урядової комісії з розслідування причин і по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

Купити мерч можна за 60 доларів на сайті icarusfc. В асортименті представлені різні розміри.

Футбольна форма клубу з Прип'яті

Футбольна форма клубу з Прип'яті

"Спонсор ЧАЕС": форму футбольного клубу з Прип'яті продають в США
"Спонсор ЧАЕС": форму футбольного клубу з Прип'яті продають в США
"Спонсор ЧАЕС": форму футбольного клубу з Прип'яті продають в США
"Спонсор ЧАЕС": форму футбольного клубу з Прип'яті продають в США

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шевченко сказав, що не можна робити при коронавірус, згадавши Чорнобиль

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
4юбатые мало того, что живут в параллельной реальности,так они еще и дизайнеры-фантазеры
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
покупают ?
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