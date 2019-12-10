"Спершу не вірив": форвард збірної України розповів, як сумнівався в Шевченкові

На шляху до Євро-2020 збірній України вдалося обійти Португалію завдяки перемозі в Києві, де перший гол забив Роман Яремчук.

Того вечора команда Андрія Шевченка неабияк здивувала суперника незвичайною варіацією атаки, коли вийшла грати в три нападники фактично без центрфорварда – Ярмоленко та Яремчук діяли з флангів, а Марлос виконував роль "фальшивої дев'ятки". Такий хід Шевченка став ключовим у зустрічі та вразив багатьох, проте сам Яремчук зізнався, що з самого початку не дуже вірив у такий задум.

Роман Яремчук (зліва)

"Спершу такий задум був дещо несподіваним для нас, гравців, і ми готувалися до цього всі 3 дні після Литви перед Португалією. За 5-6 годин були теорія-відео одне за іншим, потім тренування. Чесно кажучи, до матчу не дуже вірилося, що це може спрацювати, була якась невпевненість – на такому рівні я мушу зіграти зліва, проти Португалії та Семеду, під тиском трибун... Але тренер сказав: "Просто довірся мені, все вдасться", – і в результаті все спрацювало. Хоча хто знає, як би все склалося, не забий я тоді на початку матчу", – розповів Роман Яремчук у інтерв'ю OBOZREVATEL.

Україна достроково виграла свою групу кваліфікації Євро-2020, здобувши путівку на ЧЄ якраз після перемоги над Португалією в Києві (2:1). У цьому відборі "синьо-жовті" вперше в історії перемогли чинного чемпіона Європи, а також набрали рекордну кількість очок у групі кваліфікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кріштіану Роналду зробив зухвалу заяву після програшу Португалії в Україні.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!