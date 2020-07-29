Спочатку був здивований, – дружина гравця "Динамо" про його реакцію на призначення Луческу
Дружина півзахисника київського "Динамо" Віталія Буяльського Аліна розповіла, що її чоловік, як і всі, був здивований призначенням Мірчі Луческу на пост тренера команди.
"Перш за все, напевно, як і всі, був здивований. Зараз цілком нормальна реакція", – відповіла вона на запитання одного з підписників в Instagram.
Аліну також запитали, як вона сама ставиться до призначення румунського фахівця на пост наставника киян.
"Я за розвиток ФК "Динамо" Київ! Вважаю, що можна дати шанс і подивитися, яким буде результат", – написала дружина Віталія Буяльського.
Як повідомляв OBOZREVATEL, ультрас столичного клубу влаштували протест проти призначення Луческу, зібравшись біля стадіону "Динамо" ім. Лобановського, куди приїхав румунський фахівець.