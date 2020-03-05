Головна Новини
5 березня • оновлено в 23:09
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Співробітників "Аякса" ізолювали через коронавiрус

Читати матеріал російською

Колишній футболіст "Ювентуса", "Ліверпуля" і збірної Данії, а нині помічник головного тренера "Аякса" Крістіан Поульсен ізольований до 13 березня після спілкування з хворим на коронавірус.

Крістіан Поульсен (праворуч)

Крістіан Поульсен (праворуч)

ANP

Як повідомляє De Telegraaf, разом з Поульсеном на карантині знаходяться ще фізіолог Алессандро Шенмейкер і один з фізіотерапевтів. Всі троє минулої п'ятниці були на дні народження, після чого у одного з гостей свята був виявлений коронавірус.

"Це правда, що трьох співробітників клубу помістили на домашній карантин. У них поки немає ніяких симптомів. Якщо так буде продовжиться до четверга, співробітники зможуть відновити свою роботу в клубі", - повідомили в прес-службі, підкресливши, що це лише звичайна обережність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна вперше скасувала змагання через епідемію коронавiрусу.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Луго
VS
Кадис
Хозяева не проиграют
1.69 Сделать ставку
Труа
VS
Париж
Победа гостей
5.05 Сделать ставку
Брага
VS
Портимоненси
Победа хозяев
1.425 Сделать ставку
Дале
VS
Долль
Норвежец финиширует выше немца
1.83 Сделать ставку
Гарсия
VS
Ван Эйтванк
Победа Каролин
1.82 Сделать ставку
Цуренко
VS
Бултер
Тотал больше 20,5 гейма
2.05 Сделать ставку
Падерборн
VS
Кельн
Инд. тотал Кельна больше 1.5
1.78 Сделать ставку
Алавес
VS
Валенсия
Обе забьют
1.95 Сделать ставку
Алавес
VS
Валенсия
Тотал больше 2
1.74 Сделать ставку
Марсель
VS
Амьен
Победа Марселя с форой (-1)
2.05 Сделать ставку