Співробітників "Аякса" ізолювали через коронавiрус

Колишній футболіст "Ювентуса", "Ліверпуля" і збірної Данії, а нині помічник головного тренера "Аякса" Крістіан Поульсен ізольований до 13 березня після спілкування з хворим на коронавірус.

Крістіан Поульсен (праворуч) ANP

Як повідомляє De Telegraaf, разом з Поульсеном на карантині знаходяться ще фізіолог Алессандро Шенмейкер і один з фізіотерапевтів. Всі троє минулої п'ятниці були на дні народження, після чого у одного з гостей свята був виявлений коронавірус.

"Це правда, що трьох співробітників клубу помістили на домашній карантин. У них поки немає ніяких симптомів. Якщо так буде продовжиться до четверга, співробітники зможуть відновити свою роботу в клубі", - повідомили в прес-службі, підкресливши, що це лише звичайна обережність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна вперше скасувала змагання через епідемію коронавiрусу.

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