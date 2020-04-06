Співробітника УАФ спіймали на розкраданні 9,5 млн грн: суд підтвердив підозри

20 березня Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру директору ТОВ "ФФУ Продакшн" Бондаренку Андрію Володимировичу у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України, пишуть Подробности.

Крім того, 25.03.2020 Печерський районний суд міста Києва розглянув клопотання прокурора про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Дослідивши зібрані правоохоронцями докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість повідомлення про підозру директору заводу УАФ Бондаренку А.В. та підтвердив законність його вручення шляхом його направлення на всі адреси місць мешкання, реєстрації та роботи підозрюваного.

Андрій Бондаренко Подробности

"Провина Бондаренка А.В. у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень повністю доводиться зібраними доказами" - говориться в ухвалі суду від 25 березня.

Так, з ухвали суду слідує, що Бондаренко А.В., в 2017 році був залучений до участі в реалізації злочинного умислу на заволодіння бюджетними коштами керівництвом Української асоціації футболу. З цією метою 05.07.2017 його було призначено директором ТОВ "ФФУ Продакшн", 100% засновником якої є УАФ.

На підставі проведеної в межах кримінального провадження комплексної судової експертизи встановлено, що перебуваючи на посаді директора ТОВ "ФФУ Продакшн", Бондаренко А.В. зловживаючи своїм службовим становищем склав завідомо неправдиві офіційні документи, умисно завищивши на 34% вартість штучного покриття, використаного для будівництва 66 міні-футбольних майданчиків у м. Києві. Наслідком злочинних дій Бондаренка А.В. стало незаконне заволодіння очолюваною ним дочірньою структурою УАФ коштами державного бюджету України та бюджету м. Києва в особливо великих розмірах, на загальну суму 9 420 449,28 грн.

Суд також врахував інші докази, які підтверджують провину Бондаренка А.В. у вчиненні інкримінованих йому злочинів, в тому числі протоколи тимчасового доступу до речей і документів за місцезнаходженням ТОВ "ФФУ Продакшн", допиту потерпілого та інші матеріали досудового розслідування в їх сукупності.

Наразі, Бондаренку А.В. обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. Суд заборонив підозрюваному залишати місце проживання та виїжджати за межі України, у зв’язку з чим у нього був вилучений закордонний паспорт.

У разі не виконання Бондаренко А.В. покладених на нього обов’язків, суд може застосувати більш жорсткий запобіжний захід, в тому числі - тримання під вартою.

Нагадаємо, що під час реалізації ініційованої Українською асоціацією футболу бюджетної програми “Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України”, на фінансування якої у 2017-2018 роках було без належних розрахунків та економічних обґрунтувань спрямовано 1,25 млрд. грн. з державного та місцевих бюджетів на будівництво (реконструкцію) 760 футбольних полів. ТОВ “ФФУ Продакшн”, власником якого є УАФ, було без тендеру обрано підрядником будівництва 66 міні-футбольних майданчиків у м. Києві та отримало від комунального підприємства-замовника КП "Житло сервіс" 100% передоплату за рахунок коштів бюджетної програми.

Слідство продовжує працювати над встановленням загального обсягу шкоди, завданої державному та місцевим бюджетам при будівництві 760 футбольних майданчиків по всій Україні, та інших осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

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