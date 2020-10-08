Співробітник СБУ замість відряджень судив футбольні матчі

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
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СБУ футбол

Слідчими ГБР направлено до суду кримінальне виробництво за звинуваченням співробітника ГУ військової контррозвідки Департаменту контррозвідки СБУ в тому, що він під час службових відряджень самовільно відлучався з місця служби, щоб бути арбітром на футбольних матчах.

Як розповів начальник Управління з розслідування військових злочинів Головного слідчого управління ГБР Ярослав Льошенко, досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2018-2019 років цього співробітника СБУ відправляли в регіони з метою надання методичної та практичної допомоги під час проведення робіт з технічного захисту інформації.

"Але він, вважаючи, що керівництво не буде перевіряти і контролювати його фактичне перебування у відрядженнях по певними місцями несення обов'язків військової служби, не отримавши відповідних дозволів начальника, більше 10 разів самовільно виїжджав в інші міста України, де брав безпосередню участь в суддівстві футбольних матчів в якості арбітра", – цитує Льошенка Цензор.НЕТ.

Співробітникові ГУ ВКР ДКР Служби безпеки України від 5 червня 2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 409 КК України. У разі доведення провини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Матеріали кримінального провадження направлені до Вінницького міського суду. Перше судове засідання призначене на 15 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня модель Христина Козорог проміняла подіум на футбольне поле і стала працювати головною суддею на матчах чемпіонату України.

Державне бюро розслідуваньСлужба безпеки України