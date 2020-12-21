Співробітник французького клубу трагічно загинув після нещасного випадку на стадіоні

Михайло Морозов Футбол 11:23, 21.12.2020

Агроном стадіону "Лор'яна" трагічно загинув після матчу команди в 16-му турі чемпіонату Франції проти "Ренна" у віці 38 років.

Як повідомляє видання GetFrenchFootballNews, на нього впала конструкція з лампами, які використовуються для обігріву газону. Незважаючи на швидку реакцію невідкладних служб і всіляку допомогу, яку намагалися надати гравці та керівництво обох клубів, життя працівника арени врятувати не вдалося.

Чоловіка, який працював у "Лор'яні" волонтером, доправили в лікарню у критичному стані, де він помер від отриманих травм. У нього залишилося троє дітей. Двох інших агрономів, які стали свідками цього страшного інциденту, також відвезли в медичний заклад, незважаючи на відсутність у них фізичних ушкоджень.

Поєдинок між "Лор'яном" і "Ренном" закінчився розгромною перемогою гостей з рахунком 3:0. Це дозволило їм піднятися на п'яте місце в таблиці з 28 очками. Господарі залишилися на передостанній позиції у французькій Лізі 1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, боєць Bellator помер загадковою смертю на 35-му році життя.

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