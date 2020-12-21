Співробітник французького клубу трагічно загинув після нещасного випадку на стадіоні

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
2,6 т.
На агронома впала конструкція для обігріву газону

Агроном стадіону "Лор'яна" трагічно загинув після матчу команди в 16-му турі чемпіонату Франції проти "Ренна" у віці 38 років.

Як повідомляє видання GetFrenchFootballNews, на нього впала конструкція з лампами, які використовуються для обігріву газону. Незважаючи на швидку реакцію невідкладних служб і всіляку допомогу, яку намагалися надати гравці та керівництво обох клубів, життя працівника арени врятувати не вдалося.

Чоловіка, який працював у "Лор'яні" волонтером, доправили в лікарню у критичному стані, де він помер від отриманих травм. У нього залишилося троє дітей. Двох інших агрономів, які стали свідками цього страшного інциденту, також відвезли в медичний заклад, незважаючи на відсутність у них фізичних ушкоджень.

Поєдинок між "Лор'яном" і "Ренном" закінчився розгромною перемогою гостей з рахунком 3:0. Це дозволило їм піднятися на п'яте місце в таблиці з 28 очками. Господарі залишилися на передостанній позиції у французькій Лізі 1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, боєць Bellator помер загадковою смертю на 35-му році життя.

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