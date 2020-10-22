Спійманий на допінгу Бесєдін повернувся в "Динамо" і розповів про реакцію Луческу

Форвард київського "Динамо", що приступив до тренувань після тривалої дискваліфікації, повідомив про розмову з головним тренером Мірчею Лучесску.

За словами футболіста, румунський фахівець дав зрозуміти, що він його чекає в команді, і розраховує на нього.

"Для мене це найголовніше, мені цих слів цілком достатньо. Мені залишається тільки працювати, ставати краще і чекати свого часу", – цитує Бесєдіна пресслужба "Динамо".

Тренуватися з командою нападник почав з понеділка, 21 жовтня.

"До цього я працював індивідуально, з Віталієм Мандзюком, практично кожен день. Ми добре підготувалися, зробили практично все можливе, щоб я підійшов до повернення в футбол в непоганому стані. Але, звичайно, тренування з командою – це зовсім інше, коли працюєш з партнерами, відчуваєш зовсім інший ритм. Все одно мені знадобиться час, щоб звикнути до таких навантажень. мені поспішати нікуди, тому вважаю, що все буде нормально", – підсумував Артем.

Як повідомляв OBOZREVATEL,