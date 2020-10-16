Спійманий на допінгу Бесєдін: багато хто говорить, що я карантин і створив

Михайло Морозов Футбол 09:43, 16.10.2020 Оновлено: 09:45, 16.10.2020

Дискваліфікований за допінг нападник "Динамо" Артем Бесєдін розповів, що наступного місяця вже розпочне тренування з першою командою.

В інтерв'ю на YouTube-каналі FootballHub футболіст заявив, що за час вимушеної паузи підтягнув свої слабкі сторони. Гравець вважає, що є єдиною людиною, якій карантин пішов на користь.

"Я вже наступного місяця почну тренуватися. Я підтягнув свої слабкі сторони. Головне, коли я вийду на поле вперше після дискваліфікації, не отримати червону через 5 хвилин після виходу. Багато хто говорить, що я карантин і створив, Євро перенесли. Не буду кривити душею, я єдина людина, якій карантин пішов на користь – перенесли Євро. Звичайно, погано, що так – люди хворіють і помирають", – сказав Бесєдін.

Як повідомляв OBOZREVATEL,

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