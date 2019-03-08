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"Спеціально відправили розоряти": екс-футболіст "Шахтаря" потроллив Ракицького

11.3тЧитати матеріал російською

Екс-футболіст донецького "Шахтаря", "Дніпра" та збірної України Володимир Єзерський епічно відреагував на перехід Ярослава Ракицького в російський "Зеніт".

Один з найяскравіших гравців в історії нашого футболу порадив захиснику розорити головного спонсора клубу з Санкт-Петербурга.

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"Зеніт" з Ракицьким осоромився в Лізі Європи

"Ми його відправили туди спеціально. Нехай розоряє "Газпром", заробляє гроші – чим більше, тим краще. Нехай затримується там, як можна довше. Але потім ці кошти нехай привозить в Україну, витрачає їх тут, вкладає їх в Україну. А ми йому потім підкажемо... Нехай сходить сповідатися, вибачиться, а ми подумаємо", – заявив Єзерський в інтерв'ю "Вацко Light".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ярослав Ракицький не отримав виклик в збірну України на стартові матчі відбору до чемпіонату Європи-2020. В Росії це рішення сприйняли неймовірно гостро.

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Особи
Ярослав РакицькийВолодимир Єзерський
Теги
ФК Шахтарзбірна України з футболу
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Гарелова Алиса
Гарелова Алиса
Езерский то ещё мазэповские отродие, кусок кизяка жэдовского.., за$$$ продаст и совесть и душу сатане
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Міняйло Микола
Міняйло Микола
Он еще помогает пропускать.2-й гол например.
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