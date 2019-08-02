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Врятував Україну: "Динамо" оформило гучний трансфер

1.7т Читати матеріал російською

Віце-чемпіон України київське "Динамо" офіційно оголосило про покупку атакуючого півзахисника збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса.

"ФК "Динамо" Київ і японський футбольний клуб "Джубіло Івата" узгодили трансфер 24-річного гравця збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса. Жерсон уклав із нашим клубом 5-річний контракт. У "Динамо" Родрігес буде виступати під номером "22", – йдеться в заяві прес-служби столичного клубу.

Жерсон Родрігес

Жерсон Родрігес

Жерсон Родрігес

Жерсон Родрігес

Жерсон Родрігес

Жерсон Родрігес

Новини
"Динамо" отримало несподіваний бонус перед стартом у Лізі чемпіонів

Футболіст добре знайомий українським вболівальникам за матчами відбору Євро-2020, в яких збірна України зустрічалася з Люксембургом. Саме Жерсон став автором неймовірного автоголу у виїзному для "жовто-синіх" поєдинку. У компенсований час Родрігес вразив власні ворота і дозволив команді Шевченка завоювати три очки.

Жерсон Родрігес

Жерсон Родрігес

Жерсон Родрігес

Жерсон Родрігес

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі подробиці травми лідера київського "Динамо" Беньяміна Вербича.

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Читайте всі новини по темі "Трансфери" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Трансфери
Особа
Жерсон Родрігес
Тег
ФК Динамо Київ
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