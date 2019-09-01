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Спартак – Зеніт: дивитися онлайн відео трансляцію матчу

1.7т Читати матеріал російською

Закляті вороги московський "Спартак" і санкт-петербурзький "Зеніт" грають у центральному матчі 8-го туру російської футбольної Прем'єр-ліги.

Класичне протистояння проходить в неділю, 1 вересня, на стадіоні "Відкриття-Арена" в столиці РФ. Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Спартак – Зеніт. Початок о – о 19:00.

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Після семи зіграних поєдинків команди знаходяться на сусідніх позиціях турнірної таблиці чемпіонату, маючи в активі по 14 очок. При цьому спартаківці мають в активі триматчеву переможну серію, в тому числі успіх в грандіозному протистоянні з ЦСКА.

Прем'єр-ліга. 8-й тур

Москва, стадіон "Відкриття-Арена"

Головний арбітр: Віталій Мєшков (Московська область)

"Спартак" (Москва) – "Зеніт" (Санкт-Петербург)

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Як повідомляв OBOZREVATEL, московський "Спартак" з ганьбою вилетів з Ліги Європи, поступившись вже на стадії кваліфікації турніру португальській "Бразі".

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Тема
чемпіонат Росії
Місце
Росія Москва
Теги
ФК Зеніт Спартак Москва
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