Спартак – Зеніт: дивитися онлайн відео трансляцію матчу

Закляті вороги московський "Спартак" і санкт-петербурзький "Зеніт" грають у центральному матчі 8-го туру російської футбольної Прем'єр-ліги.
Класичне протистояння проходить в неділю, 1 вересня, на стадіоні "Відкриття-Арена" в столиці РФ. Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Спартак – Зеніт. Початок о – о 19:00.
Після семи зіграних поєдинків команди знаходяться на сусідніх позиціях турнірної таблиці чемпіонату, маючи в активі по 14 очок. При цьому спартаківці мають в активі триматчеву переможну серію, в тому числі успіх в грандіозному протистоянні з ЦСКА.
Прем'єр-ліга. 8-й тур
Москва, стадіон "Відкриття-Арена"
Головний арбітр: Віталій Мєшков (Московська область)
"Спартак" (Москва) – "Зеніт" (Санкт-Петербург)
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Як повідомляв OBOZREVATEL, московський "Спартак" з ганьбою вилетів з Ліги Європи, поступившись вже на стадії кваліфікації турніру португальській "Бразі".
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