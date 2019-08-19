Спартак – ЦСКА: відео огляд матчу Прем'єр-ліги

Московський "Спартак" здобув драматичну перемогу над заклятими ворогами з ЦСКА в центральному матчі шостого туру російської футбольної Прем'єр-ліги.

Команда екстренера львівських "Карпат" Олега Кононова була сильнішою за суперника на домашній арені – 2:1.

Гра подарувала вболівальникам багато різних емоцій. Якщо в першому таймі повністю домінували армійці, то в другому перевагою володіли вже "червоно-білі".

Спартак – ЦСКА ПФК ЦСКА

Рахунок у матчі був відкритий на 59-й хвилині, коли Самюель Жиго після подачі зліва в падінні головою вразив ворота Акінфєєва метрів з 11. Через 10 хвилин Фернандес із рикошетом від того ж Жиго рахунок зрівняв.

Розв'язка наступила на 79-й хвилині. Жиго знову став героєм своєї команди, коли розстріляв впритул Акінфєєва.

Вашій увазі відео найяскравіших моментів зустрічі в Москві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексфутболіст донецького "Шахтаря" Іван Ордець зганьбився в дебютній грі за московську команду.

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