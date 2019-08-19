Матч розпочався! Спартак – ЦСКА: дивитися онлайн відео трансляцію матчу

Московські ЦСКА та "Спартак" грають в принциповому дербі в центральному матчі 6-го туру російської футбольної Прем'єр-лізі.

Поєдинок відбувається на стадіоні "Відкриття-Арена", яка є домашньою для "червоно-білих", в понеділок, 19 серпня.

Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Спартак – ЦСКА. Початок – о 20:00 за київським і московським часом.

Прем'єр-ліга Росії. 6-й тур

Москва, стадіон "Відкриття-Арена"

Головний арбітр: Сергій Карасьов

"Спартак" (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:0

Відзначимо, що спартаківці знаходяться під неймовірним тиском, а тренер Олег Кононов – під загрозою відставки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексфутболіст донецького "Шахтаря" Ярослав Ракицький спровокував бійку під час матчу чемпіонату Росії між "Зенітом" і "Ахматом". А ще один колишній гравець "гірників" Іван Ордець осоромився в дебютному матчі першості РФ.

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