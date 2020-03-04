Спартак – ЦСКА: дивитися онлайн матч 1/4 Кубка Росії

У Кубку Росії з футболу у середу, 4 березня, буде зіграний центральний матч чвертьфінальної стадії турніру.
У Москві на "Відкриття-Арені" зійдуться непримиренні суперники – столичні "Спартак" і ЦСКА. Дивіться на OBOZREVATEL онлайн-відеотрансляцію матчу Спартак – ЦСКА. Початок – о 18:30 за київським і о 19:30 за московським часом.
Спартак – ЦСКА
Чемпионат.com
Поєдинок був під загрозою зриву через коронавірус. Зокрема, співробітник Російського футбольного Союзу Давид Беров заразився коронавірусом і став першим москвичем, у якого діагностували хворобу. Через це влада ввела обмеження на організацію масових заходів.
Обидві команди невдало проводять нинішній сезон. "Червоно-білі" ще у серпні вилетіли з Ліги Європи і зараз займають лише 9-е місце у таблиці Прем'єр-ліги. Армійці в свою чергу не змогли вийти в єврокубкову весну, але йдуть на четвертій позиції в чемпіонаті.
Команди вже зустрічалися між собою в нинішньому сезоні. У першому колі першості "спартаківці" були сильнішими на своєму полі 2:1.
Кубок Росії. 1/4 фіналу
Москва, "Відкриття-Арена"
Головний арбітр: Сергій Іванов
"Спартак" (Москва) – ЦСКА (Москва)
Плеєр з трансляцією з'явиться в цій новині ближче до початку гри.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Спартак" здобув перемогу над московським "Динамо" в попередньому матчі.
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