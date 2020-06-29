"Спартак" – ЦСКА: де дивитися онлайн матч РФПЛ

Олександр Чеканов Футбол 18:18, 29.06.2020

У російської футбольної Прем'єр-лізі у вівторок, 30 червня, відбудеться головне дербі країни, в якому зійдуться столичні "Спартак" і ЦСКА.

Поєдинок 25-го туру пройде на домашній арені "червоно-білих" – "ВЕБ-Арена". Початок гри - о 20:00.

Побачити принципове протистояння можна буде в ефірі загальноросійського телеканалу "Матч ТВ". Тут показ московського дербі буде супроводжувати традиційна аналітична студія за участю журналістів та експертів.

Крім того, пряма трансляція зі столиці Росії буде доступна на спеціалізованому "Матч! Прем'єр", а також на сайті matchtv.ru.

Відзначимо, що команди розділяють п'ять очок в турнірній таблиці. "Спартак", набравши 32 пункти, розташувався на шестому місці, а ЦСКА розташувався рядком вище.

Як повідомляв OBOZREVATEL, львівський "Карпати" знімуться з поточного розіграшу української Прем'єр-ліги

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