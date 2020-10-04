"Спартак" незабаром здохне, – Боярський

Найвідоміший уболівальник пітерського "Зеніту" Михайло Боярський в жорсткій манері відреагував на результат матчу 10-го туру Російської Прем'єр-ліги (РПЛ) зі "Спартаком".

Зустріч закінчилася з рахунком 1:1, за підсумками якої Боярський заявив, що у "Зеніта" ніяких суперників не намічається.

"Боротьба за чемпіонство? "Спартак" незабаром здохне. Сьогодні у них перемога, тому що вони повинні були програти. Боротися за "золото" вони не зможуть. "Спартак" набагато слабкіше за "Зеніт", – цитує Боярського "Чемпіонат".

"Спартак" і "Зеніт" ділять перше місце в турнірній таблиці чемпіонату Росії, маючи в активі по 21 балу. У команд по шість перемог і одній поразці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 серпня президент "Спартака" Леонід Федун емоційно висловився після гри з "Сочі", заявивши, що він готовий зняти свою команду з чемпіонату Росії.