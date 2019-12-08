Спартак - Ростов: онлайн відеотрансляція чемпіонату Росії з футболу

У матчі 19-го туру чемпіонату Росії з футболу в Прем'єр-лізі "Спартак" в неділю, 8 грудня, прийматиме вдома "Ростов". Зустріч розпочнеться о 18:00 за київським часом (19:00 мск).

Прямий показ зі стадіону "Відкриття Арена" зі столиці Росії організовує телеканал "Матч-Прем'єр".

В останніх п'яти матчах "Спартак" здобув дві перемоги, зазнав двох поразок і один матч завершився внічию. "Ростов" в останніх п'яти зустрічах три рази програв і двічі зіграв внічию.

Орієнтовні склади:

"Спартак": Максименко, Айртон, Джикия, Жіго, Кутепов, Умяров, Крав, Зобнин, Ларссон, Бакаєв, Понсе.

"Ростов": Бабурін, Чернов, Хаджікадуніч, Чистяков, Козлов, Зайнутдинов, Норманн, Байрамян, Попов, Іонов, Шомуродов.

Це перша зустріч між цими командами в поточній першості. У турнірній таблиці москвичі з 22 очками перебувають на 10-й позиції. У "Ростова" 31 бал і клуб розташувався на 5-му рядку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Великого московського цирку Едгард Запашний різко висловився з приводу нецензурних вигуків під час футбольних матчів на адресу капітана збірної Росії Артема Дзюби, заявивши, що "ввів би ОМОН,"пошматував"б цих уболівальників. Попереломав б частини тіла. І завтра вони б на "ви" розмовляли".

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