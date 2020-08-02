Сьомін відповів Суркісу за "хлюпика"

Колишній тренер "Динамо" Юрій Сьомін відповів на слова президента київського клубу Ігоря Суркіса, який назвав російського фахівця "хлюпиком".

Юрій Павлович очолював столичний клуб з 2007 по 2009 рік, після чого пішов у московський "Локомотив". У 2010-му Сьомін повернувся в Україну і пропрацював тут до 2012 року.

"Я дуже поважаю Суркіса. Переходячи з "Динамо" в "Локомотив", я просто їхав додому. На той момент на всі мої московські питання він сказав, що все вирішить. Не бачу ніяких образ на свою адресу", – цитує Сьоміна sport24.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Суркіс вперше розкрив зміст розмови з президентом донецького "Шахтаря" Рінатом Ахметовим, яка відбулася після запрошення Мірчі Луческу в тренерський штаб київської команди.