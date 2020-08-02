Сьомін відповів Суркісу за "хлюпика"
Юрій Сьомін відповів Ігорю Суркісу.
Колишній тренер "Динамо" Юрій Сьомін відповів на слова президента київського клубу Ігоря Суркіса, який назвав російського фахівця "хлюпиком".
Юрій Павлович очолював столичний клуб з 2007 по 2009 рік, після чого пішов у московський "Локомотив". У 2010-му Сьомін повернувся в Україну і пропрацював тут до 2012 року.
"Я дуже поважаю Суркіса. Переходячи з "Динамо" в "Локомотив", я просто їхав додому. На той момент на всі мої московські питання він сказав, що все вирішить. Не бачу ніяких образ на свою адресу", – цитує Сьоміна sport24.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Суркіс вперше розкрив зміст розмови з президентом донецького "Шахтаря" Рінатом Ахметовим, яка відбулася після запрошення Мірчі Луческу в тренерський штаб київської команди.