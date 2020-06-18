Сьомін прокоментував можливе призначення тренером "Динамо"

Михайло Морозов Футбол 11:15, 18.06.2020 Оновлено: 11:34, 18.06.2020

Російський фахівець Юрій Сьомін заявив, що не вважає коректним коментувати інформацію про своє повернення в київське "Динамо", поки в команди є тренер Олексій Михайличенко.

"Не зовсім коректно коментувати цю інформацію. У "Динамо" є головний тренер, у складі багато молодих хороших гравців. Бачу, що є дуже перспективні хлопці. Я вболіваю за команду, дивлюся матчі. Дивився останню гру з "Шахтарем". Як доля розпорядиться – ніхто не знає. Поки що – просто бажаю удачі не чужому для себе клубу", – сказав Сьомін виданню Динамо Київ від Шурика.

Нагадаємо, що росіянин вже двічі був тренером киян – у 2007-2009 і 2010-2012 роках. З українською командою йому вдалося виграти чемпіонат України 2008/09 і Суперкубок України-2011.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Суркіс назвав умови звільнення Олексія Михайличенка.

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