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Сьомін прокоментував можливе призначення тренером "Динамо"

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
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Юрій Сьомін робить підказки футболістам

Юрій Сьомін робить підказки футболістам

Російський фахівець Юрій Сьомін заявив, що не вважає коректним коментувати інформацію про своє повернення в київське "Динамо", поки у команди є тренер в обличчі Олексія Михайличенка.

"Не зовсім коректно коментувати цю інформацію. У "Динамо" є головний тренер, в складі багато молодих хороших гравців. Бачу, що є дуже перспективні хлопці. Я вболіваю за команду, дивлюся матчі. Дивився останню гру з "Шахтарем". Як доля розпорядиться – ніхто не знає. Поки що – просто бажаю удачі не чужому для себе клубу", – сказав Сьомін виданню Динамо Київ від Шурика.

Нагадаємо, що росіянин вже двічі був тренером киян – в 2007-2009 і 2010-2012 роках. З українською командою йому вдалося виграти чемпіонат України 2008/09 і Суперкубок України-2011.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ігор Суркіс назвав умови звільнення Олексія Михайличенка.

ФК Динамо КиївЮрій Сьомін
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