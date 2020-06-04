Сьомін прокоментував чутки про повернення в "Динамо"

Михайло Морозов Футбол 13:11, 4.06.2020

Російський тренер Юрій Сьомін прокоментував чутки про своє повернення на пост наставника київського "Динамо".

"До мене з цього приводу ніхто не звертався", – цитує слова Сьоміна видання Чемпіонат.

Ігор Суркіс і Юрій Сьомін
Динамо Київ від Шурика

Нагадаємо, що Сьомін очолював київський клуб у 2007-2009 і 2010-2012 роках, вигравши з командою чемпіонат України 2008/09, Суперкубок України 2011 і вийшовши в півфінал Кубка УЄФА в сезоні 2008/09.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що конфлікти та непорозуміння між російським фахівцем і президентом "Динамо" Ігорем Суркісом вже залагоджені, тому Сьомін може втретє стати тренером киян.

У мережі також згадали, як у 2014 році росіянин підтримав анексію Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, іншим претендентом на пост наставника українського гранда є турок Ерол Булут, який очолює "Аланьяспор".

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Ракета Маска знову вирушила в космос: на орбіту вивели 60 інтернет-супутників

"Насолоджуватися на пляжі": Поклонській порадили пити воду Дніпра прямо з Чорного моря

Коронавірус може стати "грипом", другої хвилі не буде – інфекціоніст

Два різні Путіни в один день: президента Росії засікли на використанні двійника

"У наших венах бурлить кров предків": в ЗСУ запустили патріотичний флешмоб