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4 червня • оновлено в 13:23
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Сьомін прокоментував чутки про повернення в "Динамо"

  • Юрій Сьомін двічі очолював київський клуб – в 2007-2009 і 2010-2012 роках

  • Він приводив команду до чемпіонства в Україні (2008/09), перемоги в Суперкубку України (2011) і півфіналу Кубка УЄФА 2008/09

  • Донедавна росіянин тренував московський "Локомотив", але керівництво вирішило не продовжувати з ним контракт, який діяв до 31 травня 2020 року

  • Раніше Сьомін називав помилкою рішення піти з "Динамо" в 2009 році

1.2т
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Російський тренер Юрій Сьомін прокоментував чутки про своє повернення на пост наставника київського "Динамо".

"До мене з цього приводу ніхто не звертався", – цитує слова Сьоміна видання Чемпіонат.

Ігор Суркіс і Юрій Сьомін

Ігор Суркіс і Юрій Сьомін

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Нагадаємо, що Сьомін очолював київський клуб у 2007-2009 і 2010-2012 роках, вигравши з командою чемпіонат України 2008/09, Суперкубок України 2011 і вийшовши в півфінал Кубка УЄФА в сезоні 2008/09.

Раніше ЗМІ повідомили про те, що конфлікти та непорозуміння між російським фахівцем і президентом "Динамо" Ігорем Суркісом вже залагоджені, тому Сьомін може втретє стати тренером киян.

У мережі також згадали, як у 2014 році росіянин підтримав анексію Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, іншим претендентом на пост наставника українського гранда є турок Ерол Булут, який очолює "Аланьяспор".

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Юрій Сьомін
Тег
ФК Динамо Київ
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