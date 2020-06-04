Сьомін може знову стати тренером "Динамо" – ЗМІ

Російський фахівець Юрій Сьомін може втретє стати головним тренером київського "Динамо", змінивши на цій посаді Олексія Михайличенка.

Як повідомляє видання Динамо Київ від Шурика, росіянин є одним з головних кандидатів на цю позицію. Всі конфлікти та непорозуміння між ним і президентом команди Ігорем Суркісом залишилися позаду.

Юрій Сьомін Динамо Київ від Шурика

Нагадаємо, що в недавньому інтерв'ю Сьомін назвав помилкою рішення піти з "Динамо" в 2009 році. Тоді кияни дійшли до півфіналу Кубка УЄФА і стали чемпіонами України. Російський фахівець тренував команду в 2007-2009 і 2010-2012 роках. Перемога в українській Прем'єр-лізі 2008/09 стала його єдиною біля керма "Динамо". Інших трофеїв під його керівництвом клуб не вигравав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ заявляли, що Ігор Суркіс може запросити турецького тренера Ерола Булута на місце Олексія Михайличенка.

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